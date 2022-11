Berlin: Mann in Unterhose verprügelt zwei Menschen in Hotellobby

Polizeieinsatzkräfte haben Mittwochmorgen in Alt-Hohenschönhausen einen Mann festgenommen, der zwei andere Männer angegriffen und verletzt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, soll dieser nur eine Unterhose getragen haben.

Laut Polizei soll der 29-Jährige um kurz nach 4 Uhr in einer Lobby eines Hostels in der Genslerstraße auf einen ihm unbekannten 48-Jährigen eingeprügelt haben. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht. Anschließend soll der mutmaßliche Schläger einen weiteren, ihm ebenfalls unbekannten, Mann im Alter von 31-Jahren geschlagen haben. Auch er erlitt dadurch Verletzungen am Kopf.

Zeugen eilen zu Hilfe, mutmaßlicher Schläger trägt nur Unterhose

Daraufhin soll der Mann die Lobby zunächst verlassen haben. Jedoch sei er wenig später zurückgekehrt. Diesmal soll er das zweite Opfer gewürgt haben, woraufhin dieser eine Bierflasche genommen und den 29-Jährigen damit auf den Kopf geschlagen haben soll, so die Polizei. Zwei Zeugen sollen dann dem 31-Jährigen zu Hilfe gekommen sein.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte konnten den nur mit einer Unterhose bekleideten 29-Jährigen überwältigen und nahmen ihn fest. Er erlitt durch das Schlagen mit der Bierflasche eine Kopfplatzwunde und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Der 31-Jährige wurde vor Ort ambulant versorgt, der 48-Jährige verzichtete zunächst auf eine Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.