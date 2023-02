Berlin: Mann kapert Taxi und rast quer durch die ganze Stadt

Der Räuber verunglückte mit dem gestohlenen Taxi in Berlin-Kreuzberg

Der Räuber verunglückte mit dem gestohlenen Taxi in Berlin-Kreuzberg Morris Pudwell

Ein bisher unbekannter Mann hat am Mittwochabend in Berlin-Wedding brutal ein Taxi gekapert und ist davongerast. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Berlin bedrohte er den Taxifahrer mit einem Messer und brachte ihn dazu, das Auto zu verlassen. Der Täter flüchtete dann mit dem Taxi vom Tatort und raste über sieben Kilometer durch ganz Berlin.

Der Täter fuhr über mehrere rote Ampeln, gefährdete dabei Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. Die Geschwindigkeit schätzen Passanten auf 100 km/h, allein, als der Raser auf der Alexanderstraße nach rechts in die Otto-Braun-Straße abbiegen wollte.

Taxi mit Messer gekapert: Räuber verunglückt auf der Oberbaumstraße

Höhe der Oberbaumstraße in Kreuzberg soll der Fahrer noch einen Passanten beinahe über den Haufen gefahren haben. Dort soll das Taxi über einen massiven Fahrbahnteiler aus Beton geholpert sein, hob ab und riss sich dabei die Ölwanne auf. Das Taxi war nicht mehr fahrbereit, die halsbrecherische Raserei endete hier. Literweise Betriebsflüssigkeiten liefen auf die Fahrbahn.

Höhe Köpenicker Straße, Ecke Bevernstraße stellte der Dieb das Taxi ab und rannte Richtung U-Bahnhof Schlesisches Tor. Der Täter ist flüchtig, die Polizei fahndet nach ihm.

In der gleichen Zeit wurde ein Taxi offenbar auf dem Kurfüstendamm unter ähnlichen Umständen entwendet. Das Taxi dort wurde wenig später nach ersten Erkenntnissen verlassen in der Michaelkirchstraße in Wilmersdorf vorgefunden.