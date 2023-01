Berlin: Mann soll Lebensversicherung für Todkranken abgeschlossen haben – Anklage

Akten liegen vor einem Prozess auf dem Tisch. In Berlin wurde ein Mann wegen einem mutmaßlichen Betrug angeklagt.

Akten liegen vor einem Prozess auf dem Tisch. In Berlin wurde ein Mann wegen einem mutmaßlichen Betrug angeklagt. dpa/Swen Pförtne

Ein 47 Jahre alter Mann soll in Berlin mit einer gewieften Betrugsmasche Zehntausende Euro kassiert haben. Dabei soll er unter falschem Namen eine Lebensversicherung abgeschlossen und sich zugleich als Begünstigten ausgegeben haben. Die Sache flog allerdings auf. Nun wurde von der Staatsanwaltschaft Berlin Anklage wegen gewerbsmäßigen Betruges erhoben.

Anklage: So soll der Versicherungsbetrug abgelaufen sein

Laut der Generalstaats­anwalt­schaft Berlin fädelte der Mann die mutmaßliche Betrugsmasche bereits im April 2020 ein. Im Namen eines schwerkranken Bekannten soll er eine Lebensversicherung abgeschlossen haben – offenbar in Erwartung, dass der Bekannte bald versterben würde.

Unter einem falschen Namen soll der 47-Jährige sich daraufhin als Begünstigten in den Vertrag eingetragen und auch ein Konto eröffnet haben. Der Versicherung soll er zudem die Erkrankung seines Bekannten verschwiegen haben.

Bayern: Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft

Wenige Monate später verstarb der Bekannte und die Versicherung überwies laut den Angaben etwa 350.000 Euro auf ein Rechtsanwaltskonto. Der Rechtsanwalt überwies dann im Januar 2022 die Versicherungssumme – abzüglich seiner Gebühren von etwa 500 Euro – auf das Konto des mutmaßlichen Betrügers.

Binnen fünf Tagen soll der Angeschuldigte 98.500 Euro abgehoben haben. Weitere Abhebungen gab es nicht, vermutlich, weil sich der 47-Jährige seit dem 19. Januar 2022 in Untersuchungshaft in Bayern befand. Im Freistaat wird gegen den Mann ein weiteres Ermittlungsverfahren geführt, das auch zu der Anklage in Berlin führte.