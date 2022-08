Die Berliner Polizei hat am Sonntagabend einen 45-jährigen Mann festgenommen, der mit einer Schreckschusswaffe von seinem Balkon in Marzahn geschossen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte ein Zeuge die Polizei zur Wohnung des Mannes in der Allee der Kosmonauten.

Der 45-Jährige zielte den Angaben des Zeugen zufolge auf ihn sowie eine befreundete 33-jährige Frau mit ihrem 34-jährigen Mann und den gemeinsamen 13 und vier Jahre alten Kindern. Der Tatverdächtige soll mehrere Schüsse abgefeuert haben. Verletzt wurde die Gruppe nicht.

Tatverdächtiger: Habe in die Luft geschossen, weil es zu laut war

Polizisten konnten den Schützen in seiner Wohnung festnehmen. Dort fanden sie zwei geladene Schreckschusswaffen sowie weitere Munition und stellten diese sicher. Der 45-Jährige gab an, er habe in die Luft geschossen, weil es ihm zu laut gewesen sei und er früh zur Arbeit müsse. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwa 2,3 Promille.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam wurde er von dort entlassen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen einer Bedrohung mit Waffen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz auf.