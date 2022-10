Ein aggressiver Mann hat am Freitagabend Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr in Kreuzberg angegriffen. Der 31-Jährige ließ seine Wut zunächst an einem Krankenwagen aus, der mit Blaulicht und Martinshorn über die Oberbaumstraße fuhr. Auf Höhe der Falckensteinstraße soll der Mann laut Polizeiangaben eine Glasfalsche gegen die rechte Seite des Einsatzfahrzeugs geworfen haben.

Der Fahrer des Rettungswagens habe daraufhin eine Vollbremsung hingelegt, anschließend rannte er zusammen mit seinem Kollegen dem Mann hinterher. Als sie ihn aufforderten stehen zu bleiben, habe er sich umgedreht und einen der Retter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die beiden Einsatzkräfte überwältigten den Angreifer und übergaben ihn der Polizei. Ein Zeuge und ein Bundespolizist außer Dienst halfen ihnen dabei.

Die hinzugerufenen Beamten brachten den 31-Jährigen in ein Polizeigewahrsam, wo seine Identität aufgenommen wurde. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei übergeben. Der Angreifer soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der geschlagene Retter wurde durch den Faustschlag leicht verletzt.