Berlin: Mann soll Minderjährige an Freier vermittelt haben – Anklage

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag Anklage gegen einen jungen Mann erhoben. Wie die Behörde erklärte, wird dem 20-Jährigen Zuhälterei in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Jugendlichen und Zwangsprostitution vorgeworfen.

Konkret soll der Angeklagte gemeinsam mit einem Bekannten von Dezember 2020 bis März 2021 zwei damals 16-jährige Mädchen und eine damals 13-Jährige an Freier vermittelt haben. Das jüngste Opfer soll der Beschuldigte laut den Angaben über das soziale Netzwerk Instagram kennengelernt haben. Anschließend soll er die 13-Jährige zur Prostitution überredet und das Mädchen auf einer Internetplattform angeboten haben. Dazu hätten beide ein Escort-Profil erstellt und Verabredungen mit Freiern verabredet. Die Staatsanwaltschaft sieht es als gesichert an, dass es mindestens zehn Treffen gab. Der Stundenlohn soll dabei mindestens 100 Euro betragen haben, welche das Mädchen zur Hälfte an den Angeschuldigten und schließlich auch an seinen Bekannten abgegeben haben soll.

Angeklagter soll Mädchen gemeinsam zu einem Freier geschickt haben

Die beiden 16-Jährigen sollen auf Drängen des Angeklagten jeweils insgesamt vier Termine mit Freiern – einen davon gemeinsam – wahrgenommen haben. Bei dem gemeinsamen Termin soll es zu sexuellen Handlungen in Form des ungeschützten Geschlechts- und Oralverkehrs gekommen sein. Dafür sollen die Mädchen 500 Euro bekommen haben. Die darin enthaltenen 100 Euro Trinkgeld sollen sie dem Angeschuldigten und dem Mittäter dann aber verschwiegen haben – und an beide vereinbarungsgemäß „die Hälfte“, also nur jeweils 100 Euro, weitergereicht haben.

Der Angeschuldigte sitzt nun seit Mai 2023 in Untersuchungshaft. Gegen den Bekannten läuft ein eigenes, gesondertes Verfahren. Die Ermittlungen dauern an.