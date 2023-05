Berlin: Mann steigt aus Tram aus und wird angefahren

Ein Fußgänger ist am Sonntag in Berlin-Johannisthal beim Verlassen einer Tram von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, stieg der 42-Jährige an einer Haltestelle auf dem Sterndamm aus, als er von dem Wagen eines 21-Jährigen erfasst wurde, der rechts an der Tram vorbeifuhr.

Durch den Zusammenstoß brach sich der Fußgänger den rechten Arm und das rechte Bein. Der 42-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.