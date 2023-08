Berlin: Mann tankt mehr als 500 Liter Diesel in Regentonnen

Ein Mann soll in Tempelhof-Schöneberg drei Regentonnen mit knapp 510 Liter Diesel betankt haben. Wie die Polizei auf Facebook mitteilte, stellte der Mann die Tonnen ungesichert und nur mit losen Deckeln und Frischhaltefolie bedeckt auf die Landefläche seines Kleintransporters.

Ein Zeuge hatte die Beamten bereits Anfang August verständigt, die den Mann kurz nach seiner Anfahrt stoppten, hieß es. Beim Bremsen sei demnach Treibstoff auf die Straße geschwappt.

Die Beamten hätten festgestellt, dass der Mann die knapp 900 Euro für den Diesel mit der Tankkarte seiner Firma bezahlt haben soll – die aber nur für das Firmenfahrzeug gedacht war. Die Polizei habe zudem mit dem Firmeninhaber entdeckt, dass der Angestellte dieselbe Masche vor mehreren Wochen in Mannheim angewandt haben soll. Der Kleintransporter wies laut Polizei außerdem zahlreiche Mängel auf. „Einfacher wäre es wahrscheinlich aufzulisten, was noch verkehrstauglich an dem Fahrzeug war“, hieß es in dem Facebook-Beitrag der Polizei. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.