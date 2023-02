Berlin: Mann verletzt Arbeitskollegen mit Messer lebensgefährlich

Ein Mitarbeiter eines Restaurants in Treptow-Köpenick soll am Donnerstag seinen Arbeitskollegen lebensgefährlich verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der 50-Jährige in einem Lokal in der Wilhelminenhofstraße dem 39-Jährigen mit einem Messer eine Stichverletzung zugefügt haben.

Vor Ort anwesende Zeugen griffen in das Geschehen ein und hielten den mutmaßlichen Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann wurde festgenommen.

Da vermutet wird, dass bei dem 50-Jährigen eine psychische Erkrankung vorliegen könnte, soll noch am Freitag durch die Staatsanwaltschaft Berlin beim zuständigen Richter ein Unterbringungsbefehl beantragt werden.

Der verletzte 39-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Es besteht den Angaben zufolge weiterhin Lebensgefahr.