Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr haben am Montagabend einen Mann von einem brennenden Floß gerettet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zum Kleinen Müggelsee gerufen, als das Feuer auf dem gemieteten Wasserfahrzeug ausbrach.

Das Feuer begann offenbar, als der 55-jährige Bootsführer eine Gasflasche auswechseln wollte. Die Feuerwehr konnte das an einer Badestelle liegende Floß löschen. Der Mann wurde mit Verbrennungen an Armen und Beinen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt werden musste.

Auf dem Floß befanden sich etwa 20 weitere Passagiere, von ihnen wurde keiner verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung auf.