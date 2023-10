Berlin-Marathon 2023: So viele Läufer musste die Feuerwehr reanimieren

Die Berliner Feuerwehr ist beim Berlin-Marathon 2023 bei 62 medizinischen Notfällen im Einsatz gewesen. Die bislang unveröffentlichten Zahlen beziehen sich auf die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag, den 23. und 24. September. Wie die Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, wurden in mindestens 43 Fällen Marathon-Teilnehmer versorgt – davon 26 Läuferinnen und Läufer beim Hauptlauf am Sonntag.

Zwei Teilnehmer des Hauptlaufes mussten von Rettungskräften reanimiert werden. Todesfälle gab es keine. In früheren Jahren gaben die Marathon-Veranstalter und die Feuerwehr noch eine Bilanz der medizinischen Notfälle bekannt. In den letzten Jahren geschah dies aus unbekannten Gründen nicht mehr. „Die Bilanz wurde so nicht für medienrelevant gehalten und daher nicht öffentlich kommuniziert“, begründet die Feuerwehr die Zurückhaltung.

Den Hauptlauf am 24. September gewann der Kenianer Eliud Kipchoge in 2:02:42 Stunden als erster Läufer zum fünften Mal über die 42,195 Kilometer. Bei den Frauen stellte Tigst Assefa mit 2:11:53 einen neuen Weltrekord auf.