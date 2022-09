Die Vorbereitungen für den Berlin-Marathon am kommenden Sonntag laufen auf Hochtouren. Wie die Sender RS2 und Berliner Rundfunk am Dienstagmorgen auf Twitter schreiben, ist die Sperrung ab dem Brandenburger Tor bis zum Großen Stern ausgeweitet worden. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) wird die Sperrung bis voraussichtlich Dienstag, 24 Uhr, anhalten. Bis zum Wochenende werden weitere Straßen für das Event für Autos dichtgemacht.

Für den Berlin-Marathon haben sich bisher 45.527 Läuferinnen und Läufer angemeldet. „Das ist ungefähr das Niveau, das wir 2019 hatten“, sagte Geschäftsführer Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events mit Blick auf die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren. Die Läuferinnen und Läufer kommen aus 157 Nationen. „Das zeigt, dass eine Normalität zurückkommt“, ergänzte Lock.

⚠️In #Tiergarten laufen die Vorbereitungen für den #Berlin_Marathon. Die VOLL-Sperrung des 17. Juni ist ab dem #Brandenburger-Tor bis zum Großen Stern ausgeweitet worden. — VerkehrsstudioBerlin (@VerkehrBerlin) September 20, 2022

Corona-Beschränkungen wie in den vergangenen Jahren wird es nicht mehr geben. Im Start- und Zielbereich müssen keine Mund-Nase-Masken mehr getragen werden. Star des Laufes wird aus spitzensportlicher Sicht der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia sein. Der 37-Jährige hatte 2018 in Berlin den Weltrekord von 2:01:39 Stunden über die 42,195 Kilometer aufgestellt.