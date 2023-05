Berlin: 15-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Mariendorf ist am Samstagnachmittag ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand sei der 15-Jährige offenbar gegen 17.50 Uhr in der Ullsteinstraße aus einer Grünanlage kommend über den Gehweg auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei sei der E-Scooter-Fahrer mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammengestoßen, das von links kam.

Durch den Zusammenprall stürzte der 15-Jährige und zog sich Kopf- und Rumpfverletzungen zu. Er liegt derzeit im Krankenhaus.