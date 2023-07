Brille gestohlen und Mitarbeiter attackiert: Verdächtige identifiziert

Sie soll im April einen Optiker in Mariendorf bestohlen und einen Angestellten angegriffen haben. Nach einer Fahndung konnte sie namhaft gemacht werden.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei konnte eine tatverdächtige Frau identifiziert werden. Die 28-Jährige soll am Montag, dem 24. April dieses Jahres gegen 10 Uhr morgens ein Optikergeschäft am Mariendorfer Damm in Mariendorf betreten haben.

Dort soll sie sich mehrere Brillen angesehen und schließlich eine in ihrer Handtasche verstaut und mitgenommen haben, ohne sie zu bezahlen. Nachdem dies einem Mitarbeiter aufgefallen war, folgte er der Frau und stellte sie zur Rede. Die Tatverdächtige weigerte sich, ihre Tasche vorzuzeigen und schlug mehrfach mit einer gefüllten PET-Flasche auf den Angestellten ein. Schließlich flüchtete sie zum U-Bahnhof Westphalweg und stieg dort in eine Bahn.