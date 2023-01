Mariendorf: Polizei nimmt zwei Einbrecher im Bad fest

Die Polizei hat am Montagabend zwei mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Mariendorf festgenommen. Ursprünglich hatte die Nachbarin eines 36-Jährigen am Montagabend laute Geräusche aus der Wohnung gehört und zunächst Verwandte des Mannes informiert. Daraufhin wurden der Mieter sowie anschließend die Polizei alarmiert.

Noch vor dem Eintreffen der Polizisten erreichten der 36-Jährige und drei seiner Freunde die Wohnung und stellten von außen fest, dass das Küchenfenster seiner Parterrewohnung aufgebrochen worden war. Die beiden Begleiter blieben vor dem Fenster stehen, der Mieter selbst betrat mit dem dritten Freund die Wohnung.

Die zwei Tatverdächtigen versuchten erst, durch das Küchenfenster zu fliehen, ließen jedoch davon ab, als sie die vor dem Fenster stehenden Männer erblickten. Daraufhin flüchteten sie in das Badezimmer, wo sie wenig später durch die Polizisten festgenommen wurden.

Die beiden 31 und 42 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher hatten bereits Teile der Wohnung durchwühlt und sich Gegenstände zum Abtransport bereitgelegt. Bei ihnen wurde zudem Bargeld sowie Einbruchwerkzeug entdeckt. Die Festgenommenen wurden einem Polizeigewahrsam zugeführt, erkennungsdienstlich behandelt und für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.