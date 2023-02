Berlin: Rollerfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Eine Autofahrerin fuhr am Mittwochabend in Mariendorf nach links in eine Straße ein. Dort stieß sie mit einer Vespa-Fahrerin zusammen.

Eine Frau ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Mariendorf verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge fuhr eine 53-jährige Autofahrerin gegen 18.20 Uhr die Großbeerenstraße entlang und bog nach links in die Körtingstraße ein. Dabei stieß sie mit der entgegenkommenden 29-jährigen Vespa-Fahrerin zusammen.

Diese stürzte und verletzte sich am Bein und an der Hüfte. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehens und musste ambulant vor Ort versorgt werden. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.