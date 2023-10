Berlin-Mariendorf: Unfall zwischen BVG-Bus und Auto  – mehrere Schwerverletzte

Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und einem Auto sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall auf der Lankwitzer Brücke in Berlin-Mariendorf am Samstagabend gekommen ist, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort war ein Mensch im Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Die schwerverletzte Person, sowie der Fahrer, der ebenfalls schwer verletzt war, mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Fahrgast im Bus soll sich nach ersten Erkenntnissen den Finger gebrochen haben. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. In dem Bus befanden sich den Angaben zufolge etwa 15 Fahrgäste. Ein weiterer Fahrgast wurde verletzt, lehnte aber eine Behandlung ab. Die Lankwitzer Brücke blieb nach dem Unfall bis zum Morgen gesperrt.

