Berlin-Marienfelde: Golf kracht in Auto, Fahrer verletzt

Der Fahrer eines VW-Golf wurde in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall in der Tautenburger Straße verletzt. Er war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Eine Person ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Marienfelde mit seinem VW-Golf von der Straße abgekommen und in ein parkendes Auto gekracht. Gegen 4.40 Uhr geriet der VW-Golf nach ersten Erkenntnissen in der Tautenburger Straße nach links von der Fahrbahn ab, rammte ein Verkehrsschild und landete dann in einem parkenden BMW-Mini.

Der Golf kam durch den heftigen Aufprall auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Über Art und schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts in Berlin ermitteln zur Unfallursache.