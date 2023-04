Berlin: Gruppe prügelt und sticht auf 23-Jährigen ein

Ein Mann wird von einer mehrköpfigen Gruppe in Marienfelde angegriffen. Er wird verprügelt und man sticht ihm mit einem Messer in die Hand. Die Täter fliehen.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife: In Marienfelde ist ein 23-Jähriger angegriffen und verletzt worden.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife: In Marienfelde ist ein 23-Jähriger angegriffen und verletzt worden. Lino Mirgeler/dpa

Bei einem Angriff in einer Wohnsiedlung in Berlin-Marienfelde ist am Samstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 23-Jährige gegen 21 Uhr allein im Diedersdorfer Weg unterwegs, als er von mehreren Männern angesprochen wurde. Es sei zu einem Streit gekommen.

Der 23-Jährige soll sei von der Gruppe zu Boden gestoßen worden sein, danach sollen die Männer mehrfach auf seinen Oberkörper und seinen Kopf eingeschlagen und eingetreten haben. Dem Mann soll die Flucht in den Freizeitpark Marienfelde gelungen sein, allerdings sollen in die Angreifer verfolgt haben.

Der 23-Jährige traf schließlich auf ihm helfende Passanten und bemerkte dabei eine stark blutende Stichverletzung an seiner Hand. In der Marienfelder Allee konnte er die Besatzung eines Polizeifahrzeuges auf sich aufmerksam machen. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde der 23-Jährige mit einer Stichverletzung an der Hand und mehreren Hämatomen an Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen ambulant versorgt wurden. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.