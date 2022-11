25-Jähriger in Flüchtlingsheim mit Messer schwer verletzt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Marzahn ist ein 25-Jähriger am Montagnachmittag mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei laut Aussage des Opfers ein ehemaliger Bewohner der Unterkunft der Angreifer gewesen.

Nach Angaben von Mitarbeitenden des Heimes in der Bitterfelder Straße betrat gegen 17.20 Uhr ein 25-jähriger Bewohner das Büro des Sicherheitsdienstes mit unbekleidetem Oberkörper. An diesem waren zwei blutende Stichverletzungen zu erkennen. Das Opfer gab an, dass er von einem Mann, der früher ebenfalls in der Unterkunft gewohnt hatte, niedergestochen wurde.

Nach der Erstversorgung des Verletzten durch Mitarbeiter übernahmen alarmierte Rettungskräfte die medizinische Versorgung und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort wurde er sofort notoperiert und stationär in einer Intensivstation aufgenommen. Aktuell soll dem Vernehmen nach keine Lebensgefahr für den Verletzten bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem Tatverdächtigen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei übernommen.