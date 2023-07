Ein aggressiver Mann belästigt in einer Marzahner Videothek die Kunden. Als die Polizei eintrifft, geht der Mann auch auf die Beamten los.

Ein aggressiver Mann hat am Mittwochabend in Berlin-Marzahn mehrere Polizisten angegriffen und verletzt. Laut Behördenangaben hatte der 37-Jährige zuvor in einer Videothek randaliert und mehrere Kunden belästigt. Als die Polizei eintraf, um die Situation zu schlichten, attackierte der Mann auch die Beamten.

Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr in einer Videothek in der Havemannstraße. Dort soll der Tatverdächtige zunächst die anwesenden Kunden belästigt und angeschrieen haben. Als die Polizei eintraf, schubste der Mann einen der Beamten und wehrte sich anschließend vehement gegen die Festnahme. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden drei Polizisten leicht verletzt, einer musste den Dienst vorzeitig beenden. Die weiteren Ermittlungen laufen.