Berlin: Fahrradkorso fährt am Montagmorgen durch Marzahn

Mehrere Hundert Radfahrer wollen am Montag in einem Korso durch Marzahn fahren. Jochen Eckel/imago

Ein Fahrradkorso will am Montagmorgen vom S-Bahnhof Marzahn bis zum Helene-Weigel-Platz ziehen. Dies teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mit. Die Versammlung soll um 8.15 Uhr beginnen und eine Stunde dauern. Es werden mehrere Hundert Teilnehmer erwartet.

Ein #Fahrradkorso mit mehreren hundert erwarteten Teilnehmer:innen fährt in der Zeit von 08:15-09:15 Uhr vom S-Bahnhof #Marzahn über Märkische Allee, Landsberger Allee und Allee der Kosmonauten zum Helene-Weigel-Platz. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) July 10, 2023

Der Korso fährt vom S-Bahnhof Marzahn über die Landsberger Allee und die Allee der Kosmonauten bis zu ihrem Ziel. Die Teilnehmer wollen unter dem Motto „Verkehrspolitik von vorvorgestern? Nicht mit uns!“ gegen den Stopp der Verkehrswende in Berlin und für Radwege in Marzahn-Hellersdorf demonstrieren.

Die Berliner Regierung steht derzeit in der Kritik, da geplante Radwege vorerst nicht weitergebaut werden sollen. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) räumte zuletzt ein, dass ihre Verwaltung Fördergelder für diese Radwegprojekte verfallen lässt.