Berlin-Marzahn: Feuerwehr löscht brennenden Wohnwagen

In der Märkischen Allee in Berlin-Marzahn musste die Feuerwehr einen brennenden Wohnwagen löschen. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Der abgebrannte Wohnwagen in der Märkischen Allee. Morris Pudwell

In Berlin-Marzahn ist in der Nacht zu Dienstag ein Wohnwagen komplett abgebrannt. Wie Einsatzkräfte berichten, brannte der Anhänger bei dem Vorfall in der Märkischen Allee völlig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Ursache ist unklar. Die Polizei Berlin hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.