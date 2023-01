Berlin-Marzahn: Frau stürzt im Streit von Balkon in die Tiefe und stirbt

In der Sella-Hasse-Straße in Berlin-Marzahn fällt eine 27-Jährige in Folge eines Streits zehn Meter in die Tiefe. Sie verstirbt im Krankenhaus, ihre Kinder wurden dem Notdienst übergeben.

In Berlin-Marzahn ist eine 27-jährige Frau in der Nacht zu Mittwoch bei einem Streit vom Balkon eines Hochhauses zehn Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Die Feuerwehr Berlin rückte gegen 3 Uhr in die Sella-Hasse-Straße aus und fand auf der Straße die lebensgefährlich verletzte Frau. Sie konnte noch reanimiert werden, verstarb aber wenig später in der Klinik.

Wie die Polizei Berlin am Mittwochmorgen mitteilt, befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks mehrere Personen in der Wohnung im sechsten Stock. Dort soll es dann zu einem Streit zwischen der 27-jährigen Frau und einem ebenfalls 27-jährigen Mann gekommen sein. Dieser verlagerte sich aus den Räumlichkeiten der Wohnung auf den Balkon, wo die Frau dann vom Balkon gestürzt sein soll.

Weitere anwesende Personen sollen zur Gestürzten hinunter geeilt sein und sogleich mit Reanimationsmaßnahmen begonnen haben, bis alarmierte Rettungskräfte diese übernahmen. Einsatzkräfte übergaben die Kinder der Frau dem Kindernotdienst. Die zum jetzigen Zeitpunkt unklaren Hintergründe des Ereignisses ermittelt die Polizei. Die Wohnung der 27-Jährigen wurde versiegelt.