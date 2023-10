Berlin-Marzahn: Fußgänger stirbt bei Unfall auf der Landsberger Allee

In Berlin-Marzahn ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend verstorben. Wie die Polizei Berlin mitteilt, überquerte der 80-Jährige gegen 20.10 Uhr die Landsberger Allee an einem Fußgängerüberweg bei roter Ampel.



Dabei erfasste ihn ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen, als er auf der Landsberger Allee stadtauswärts bei Grün über die Straße fuhr. Bei der Kollision wurde der 80-Jährige auf die Motorhaube des Autos, über die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach geschleudert. Er kam auf der Straße zum Liegen.

Unfall in Berlin-Marzahn: 80-Jähriger stirbt in der Klinik

Mehrere Helfer leisteten erste Hilfe, die später von Rettungskräften übernommen wurde. Der Notarzt brachten den lebensbedrohlich verletzten Mann in ein Krankenhaus, in dem er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

Der 53-Jährige blieb unverletzt. Das Unfallfahrzeug wurden zur Spuren- und Datensicherung auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Die Landsberger Allee und der Blumberger Damm waren an der Unfallstelle bis etwa 2.20 Uhr teilweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.