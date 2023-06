Berlin-Marzahn: Zwei Lkw stehen in der Nacht in Flammen

In Berlin-Marzahn haben in der Nacht zu Montag gleich zwei Lkw gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung auf Anfrage sagte, ereigneten sich beide Brände in der Mehrower Alle. Ein Laster stand demnach in Vollbrand, als die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr eintraf. Es dauerte knapp eine Stunde, bis das Feuer gelöscht wurde.

Gegen 1 Uhr stand unweit der ersten Brandstelle der nächste Laster in Flammen. Allerdings brannte hier nur die Plane. Die Feuerwehr hat noch in der Nacht beide Brandorte an die Polizei übergeben. Sie prüft, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte.