Landsberger Allee: Staugefahr durch Großbaustelle in Berlin-Marzahn

Aufgrund eines massiven Bauvorhabens rund um den „Marzahner Knoten“ wird es in den nächsten Wochen zu starken Verkehrseinschränkungen im Bereich der Ost-Berliner Verkehrsader kommen. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) ist die Landsberger Allee stadteinwärts bereits seit Dienstag auf einen Fahrstreifen begrenzt. Stadtauswärts soll die Fahrbahn nächste Woche – bis einschließlich Freitag – ebenfalls auf eine Spur begrenzt werden. Es bestehe akute Staugefahr.

Hintergrund der Bauarbeiten ist ein Großprojekt der Berliner Verkehrsverwaltung zur Instandsetzung des wichtigen Verkehrsknotens in Marzahn-Hellersdorf. Die Landsberger Allee wird dort mittels mehrerer Brücken über Bahngleise des Nah- und Fernverkehrs sowie über die Märkische Allee geführt. In einer Mitteilung der Verkehrsverwaltung heißt es, diese Bauwerke befänden sich derzeit in einem „desolaten Zustand“, was eine aufwendige „Neuordnung des gesamten Kreuzungsbereiches“ erfordere.

An drei verschiedenen Brückenknoten sollen demnach bis 2029 umfangreiche Bauarbeiten erfolgen, aufgrund derer es in den kommenden Jahren wohl vermehrt zu Staus auf der Landsberger Allee – insbesondere im Berufsverkehr – kommen wird. Die Gesamtkosten des vom Bund mitfinanzierten Projekts werden derzeit auf 120 bis 130 Millionen Euro geschätzt.