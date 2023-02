Berlin: Mann in S-Bahn ausgeraubt und mit Messer verletzt

Eine S-Bahn fährt durch Berlin. Ein Mann wurde in der Nacht zu Montag in einer Bahn überfallen.

Eine S-Bahn fährt durch Berlin. Ein Mann wurde in der Nacht zu Montag in einer Bahn überfallen. Rüdiger Wölk/Imago

Im S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost in Marzahn ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtete, riss ein Unbekannter gegen 0.30 Uhr einem 40-Jährigen in der S-Bahn das Handy aus der Hand. Anschließend verletzte der Räuber den Mann noch mit einem Messer am Oberkörper und flüchtete anschließend mit der Beute.

Der 40-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.