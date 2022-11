Ein 55-Jähriger war in der Nacht zum Freitag mit der Berliner S-Bahn unterwegs. Nach einem Überfall endete die Fahrt für ihn im Krankenhaus.

Berlin-Marzahn: Mann in S7 bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

In der Berliner S-Bahn Linie 7 ist ein 55-Jähriger angegriffen und ausgeraubt worden.

In der Berliner S-Bahn Linie 7 ist ein 55-Jähriger angegriffen und ausgeraubt worden. Emmanuele Contini

Ein bereits gesuchter Straftäter hat in der Nacht zum Freitag in Berlin-Marzahn einen 55-Jährigen bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Angaben der Bundespolizei zufolge bedrohte der 20-Jährige das Opfer in einem S-Bahn-Waggon mit einem Messer und schlug ihm ins Gesicht.

Der 55-Jährige und der mutmaßliche Täter waren demnach um kurz nach Mitternacht mit dem selben Zug der Linie 7 in Richtung Ahrensfelde unterwegs, als der 20-Jährige den Mitfahrenden attackierte und kurz darauf mit dessen Geldbörse flüchtete. Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden den auf dem Boden liegenden und im Gesicht blutenden 55-Jährigen schließlich an der Endhaltestelle vor. Er sei zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar gewesen und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der mutmaßliche Täter konnte den Angaben zufolge nur wenig später gefasst werden. Dank einer Personenbeschreibung anwesender Zeugen erkannten die Ermittler den moldauischen Staatsangehörigen, der bereits wegen eines anderes Vorfalls per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde mittlerweile zum Antritt einer Restjugendstrafe von 500 Tagen an den zentralen Polizeigewahrsam der Berliner Polizei übergeben.