Berlin-Marzahn: Rettungssanitäter bei Einsatz ernsthaft verletzt Ein Rettungswagen eilt zu einem betrunkenen Mann in Berlin-Marzahn. Dieser will sich nicht helfen lassen und attackiert die Rettungssanitäter, der in der Klinik landet. dpa

Ein Feuerwehrmann ist in Berlin-Marzahn ernsthaft verletzt worden. Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Einsatz ist ein Rettungssanitäter von einem Betrunkenen körperlich angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Mittwoch zu einem „hilflosen“ Mann in Berlin-Marzahn gerufen.