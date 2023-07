Marzahn: Streit in Bar eskaliert – 39-Jähriger mit Messer in den Bauch gestochen

Zwei Männer gerieten am Freitag in einer Bar in einen handgreiflichen Streit. Mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus musste am Ende ein anderer.

Ein Mann ist am Freitagnachmittag bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in Marzahn mit einem Messer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten ein 21-Jähriger und ein weiterer Gast gegen 17.50 Uhr in einer Bar in der Marzahner Promenade zunächst in einen verbalen Streit, der darauf handgreiflich wurde.

Dabei soll der unbekannt gebliebene Gast den 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser verließ daraufhin mit einer Verletzung an der Nase die Kneipe. Vor dem Lokal soll der 39-jährige Onkel des 21-Jährigen den Kontrahenten seines Neffen unmittelbar nach der Auseinandersetzung zur Rede gestellt haben. Dabei soll es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern gekommen sein, wobei der 39-Jährige eine Stichverletzung am Bauch erlitt.

Der Tatverdächtige soll danach in Richtung Einkaufszentrum Eastgate geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen in ein Krankenhaus, wo die Stichverletzung sofort operativ versorgt und er stationär aufgenommen wurde.