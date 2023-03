Berlin: Familie in Straßenbahn rassistisch beleidigt und angegriffen

In einer Straßenbahn in Berlin-Marzahn ist eine Familie fremdenfeindlich beleidigt worden.

In einer Straßenbahn in Berlin-Marzahn ist eine Familie fremdenfeindlich beleidigt worden. Sabine Gudath

Eine dreiköpfige Familie ist am Montagabend in einer Straßenbahn in Berlin-Marzahn von einem unbekannten Mann fremdenfeindlich beleidigt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte die Tat um 21.20 Uhr in einer Tram der Linie 16, die gerade auf der Lea-Grundig-Straße in Fahrtrichtung Ahrensfelde unterwegs war.

Ein Fahrgast soll den 41-jährigen Vater, die 35-jährige Mutter sowie die zwölfjährige Tochter fremdenfeindlich beleidigt haben. Offenbar fühlte er sich gestört, weil ein Familienmitglied telefoniert hatte. Er beschimpfte das Trio und versuchte es anschließend, aus der Tram zu drängen. Dabei habe er immer wieder nach ihnen geschlagen, so die Polizei.

Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige verließ an der Haltestelle Bürgerpark Marzahn die Bahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.