Berlin-Marzahn: Unbekannter Mann bei Unfall schwer verletzt

Ein Mann, dessen Identität bislang nicht geklärt werden konnte, ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn am Dienstagabend schwer verletzt worden. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Mann die Landsberger Allee gegen 18.45 Uhr auf Höhe des Pyramidenrings bei roter Fußgängerampel überquert haben.

Im Bereich des mittleren Fahrstreifens wurde der Mann von dem Wagen eines 77-Jährigen angefahren, der stadteinwärts unterwegs war. Der Unbekannte, der nicht ansprechbar war und keine Papiere bei sich hatte, kam nach einer Erstversorgung mit dem Verdacht auf Frakturen an den Beinen und im Beckenbereich in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde.

Der 77-jährige Autofahrer wurde leicht an einer Hand verletzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Unfallhergang und zur Klärung der Identität des Mannes, hat ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizei übernommen. Die Landsberger Allee war im Bereich der Unfallstelle stadteinwärts für etwa drei Stunden gesperrt.