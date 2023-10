Berlin-Marzahn: Polizeifahrzeug kollidiert mit Auto – mehrere Verletzte

In Berlin-Marzahn ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie es in einem Bericht von vor Ort heißt, ist ein Einsatzwagen der Polizei gegen 20.15 Uhr mit einem Ford Kombi zusammengestoßen. Die Kollision ereignete sich an der Kreuzung Allee der Kosmonauten / Marzahner Chaussee.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden insgesamt drei Personen verletzt, die von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt wurden. Der Ford-Fahrer wurde daraufhin offenbar in ein Krankenhaus transportiert. Zwei leicht verletzte Polizeibeamte konnten wohl zunächst an der Unfallstelle verbleiben. Die Kreuzung wurde gesperrt. Zur Unfallursache ist derzeit nicht bekannt.