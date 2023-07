Berlin-Marzahn: Weltkriegsbombe gefunden – Entschärfung am Donnerstag

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag bei Bauarbeiten auf einem Sportplatz am Geraer Ring 30 in Berlin-Marzahn gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Abend auf Anfrage mitteilte, soll sie am Donnerstag entschärft werden.

Für die geplante Evakuierung müssen möglicherweise mehr als 1000 Anwohner evakuiert werden. Die Weltkriegsbombe wurde auf dem Gelände des Sportplatzes am Geraer Ring 30 gefunden. Sie liege sicher, Anwohner bräuchten sich keine Sorgen machen, hieß es. Zur genauen Größe der Bombe konnte zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.