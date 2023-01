Der Berliner Senat hebt per Beschluss die Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr auf. Auch die Quarantäne-Regeln werden entschärft.

Berlin: Maskenpflicht in Bus und Bahn fällt zum 2. Februar

Maske auf dem Boden in Berliner U-Bahnhof Volkmar Otto

Der Berliner Senat hat die Corona-Regeln entschärft. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fällt damit ab dem 2. Februar weg. Das wurde der Berliner Zeitung aus der noch laufenden Senatssitzung bestätigt. Der Beschluss wurde in Absprache mit Brandenburg gefällt, wo die Maskenpflicht ebenfalls am 2. Februar endet.

Auch die Quarantäne-Regeln werden in Berlin vereinfacht. Wer sich mit Corona infiziert hat, muss nach wie vor fünf Tage in Quarantäne, aber ein Freitesten ist nicht mehr nötig. Es genügen 48 Stunden Symptomfreiheit. Diese Regeln gelten bis zum 12. Februar.

Andere Bundesländer wie Sachsen-Anhalt und Bayern hatten die Maskenpflicht im Nahverkehr schon im Dezember aufgehoben. In Mecklenburg-Vorpommern fällt die Maskenpflicht in Bus und Bahn ebenfalls zum 2. Februar, wie am Dienstag bekannt wurde.

In Arztpraxen, Fernzügen, Pflegeheimen und Krankenhäusern gelte die Maskenpflicht deutschlandweit aber weiter. Dies wird vom Bund geregelt. Das Bundesinfektionsschutzgesetz gilt zunächst bis zum 7. April.