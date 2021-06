Berlin - Die Maskenpflicht in Berlin ist im Freien fast aufgehoben. An 35 belebten Straßen und Plätzen der Stadt muss sie nicht mehr getragen werden. Nur, wo Abstände nicht eingehalten werden können, reicht eine medizinische Maske. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen, wie der Berliner Zeitung aus Senatskreisen bestätigt wurde. Auch im Zoo und im Tierpark fällt im Freien die Maskenpflicht weg.

Dagegen gibt es keine Änderung bei der Maskenpflicht für Busse und Bahnen. Im ÖPNV müssen weiterhin FFP2-Masken getragen werden. Details zur Maskenpflicht will der Senat nach seiner Sitzung bei einer Pressekonferenz mitteilen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Montag für Lockerungen bei der Maskenpflicht im Freien plädiert, gleichzeitig aber davor gewarnt, dabei unbedacht vorzugehen.