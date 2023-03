Berlin: Mehr als 15 Demonstrationen zum Frauentag

Der Internationale Frauentag am 8. März ist in Berlin ein Feiertag. Mehrere Demonstrationen für mehr Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung finden statt.

Zum internationalen Frauentag am Mittwoch (8. März) sind in Berlin mehr als 15 Demonstrationen und Versammlungen für mehr Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung angemeldet. Unter anderem rufen die Bildungs- und Dienstleistungsgewerkschaften GEW und Verdi zu einer Demonstration vom Invalidenpark zum Bebelplatz auf, wie die Versammlungsbehörde am Montag in Berlin mitteilte.

Im Anschluss hat das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung auf dem Bebelplatz zu einer Kundgebung unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und faire Arbeit“ aufgerufen. Dazu werden Rednerinnen aus Afghanistan, Iran, USA, Polen, Spanien und Deutschland erwartet, hieß es. Der Internationale Frauentag am 8. März ist in Berlin ein Feiertag.