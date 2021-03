Berlin - Die Polizei in der Hauptstadt schickt mehr Polizisten per Fahrrad in den Einsatz. Vor allem zur Überwachung des Straßenverkehrs sollen künftig die radelnden Streifen unterwegs sein. Es geht auch darum, das Verhalten von Radfahrern in der Hauptstadt im Auge zu haben, wie es von der Polizei hieß. Am Montag stellen Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik die neuen Fahrradstreifen in Berlin vor.

Bislang gibt es eine Fahrradstaffel in Berlin, die 2014 gegründet wurde. Künftig sollen flächendeckender radelnde Streifen eingesetzt werden. Bereits im September vergangenen Jahres hatten Polizeipräsidentin Slowik und der Innensenator mehr Polizisten auf Fahrrädern angekündigt.

Nach dem Plan des Berliner Senats soll die Hauptstadt fußgänger- und radfahrerfreundlicher werden.