Berlin - Zwei Autos haben in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Kreuzberg gebrannt. Gegen 0.30 Uhr stand in der Urbanstraße ein Mercedes-Geländewagen in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Ausbrennen des hochwertigen Fahrzeugs verhindern, berichten Zeugen.

Morris Pudwell Rauch steigt aus dem gelöschten Mercedes-Geländewagen.

Keine halbe Stunde später wurden die Einsatzkräfte offenbar zu einem brennenden Renault in die Nähe des Kottbusser Tors alarmiert. Das Auto sei vollständig ausgebrannt, heißt es. Verletzte habe es nicht gegeben.

An den Fahrzeugen entstand offenbar ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.