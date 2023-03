Bericht: Mitarbeiter werfen der BVG Homophobie und Mobbing vor

Mehrere Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erheben einem Medienbericht zufolge schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, geht es um homophobe Kommentare im Unternehmenschat, schwulenfeindliches Verhalten und Ausgrenzung.

Diversity-Aktionen würden von Angestellten als „Mist“ und „belästigend“ bezeichnet. Mehrere queere Mitarbeitende werfen der BVG „Mobbing“ und „berufliche Benach­teiligung“ vor und hätten die BVG verlassen. In diesem Zusammen­hang sei auch Straf­anzeige wegen „Beleidigung“ gestellt worden, heißt es in dem Bericht. Vorstand und Führungs­kräfte zeigten sich demnach teilweise solidarisch, gleichzeitig habe ein BVG-Ombuds­mann einer Mitarbeiterin geraten, „nicht mehr sichtbar zu sein als Homosexuelle“.

Noch-BVG-Chefin Eva Kreienkamp nimmt die Vorwürfe „sehr ernst“, wie sie der Süddeutschen Zeitung sagt. Die Transformation in ein diverses Unternehmen dauere länger als gedacht. Kreienkamp, die selbst homosexuell ist könne nicht ausschließen, „dass Queer­feindlichkeit bis in die höchsten Unternehmens­gremien zumindest billigend in Kauf genommen“ werde.