Alarm in leerem Mercure-Hotel – Einsatzhundertschaft rückt an

Das ehemalige Mercure-Hotel an der Mollstraße Ecke Otto-Braun-Straße steht schon länger leer. Am Sonntagabend wurde dort aber Alarm ausgelöst.

Das leerstehende Mercure-Hotel in Berlin-Mitte Morris Pudwell

Ein Alarm im ehemaligen Mercure-Hotel in Berlin-Mitte hat am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Kurz nach 20 Uhr hatte die Bauüberwachungsanlage an dem Gebäude Mollstraße Ecke Otto-Braun-Straße Alarm ausgelöst.

Eine Einsatzhundertschaft der Polizei samt Diensthunden rückte an und durchsuchte das leerstehende Haus. Nach etwa anderthalb Stunden trafen die Einsatzkräfte auf eine obdachlose Frau, die in das Hotel eingedrungen war, um dort zu übernachten und dabei den Alarm ausgelöst hatte.

Die Frau wurde zur Überprüfung ihrer Personalien mit auf die Wache genommen.