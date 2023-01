Berlin-Mitte: Angreifer schlagen Späti-Verkäufer auf der Straße zusammen

In Berlin-Mitte ist ein Mann in der Nacht zum Montag angegriffen, mit Fäusten geschlagen und getreten worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei betraten drei Unbekannte gegen 3 Uhr einen Spätkauf an der Brückenstraße.

Im Geschäft sollen sie den 22-jährigen Angestellten zunächst gefragt haben, ob er Drogen verkaufe. Nachdem er verneinte, soll das Trio das Geschäft wieder verlassen haben. Kurz darauf sollen die drei mutmaßlichen Täter zurückgekehrt sein und den 22-Jährigen aufgefordert haben, sie nach draußen zu begleiten. Dort griffen sie ihn plötzlich mit Faustschlägen und Tritten an.

Diesen Angriff habe eine Polizeistreife beobachtet und sei dem jungen Mann zu Hilfe geilt. Das Trio floh. Einen der mutmaßlichen Schläger – einen 16-jährigen Jugendlichen – konnten weitere Polizisten schließlich in der Nähe festnehmen. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Hals, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung dauern an.