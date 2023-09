Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Bagger auf einer Baustelle in der Köpenicker Straße in Berlin-Mitte in Brand gesetzt. Zwei Sicherheitsmitarbeiter und ein zufällig anwesender Notfallsanitäter bemerkten den Brand und löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher.

Die alarmierte Feuerwehr musste nur noch Restlöscharbeiten und Kontrollen möglicher Glutnester durchführen. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.