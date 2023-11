Bei einem Löscheinsatz in der Bernauer Straße in Berlin-Mitte ist die Freiwillige Feuerwehr Mitte wohl mit Feuerwerkskörpern attackiert worden. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort wurde die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Brand alarmiert. Vor Ort warfen Unbekannte Böller auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Verletzt wurde dabei wohl niemand. Der oder die Täter sind unerkannt geflüchtet.