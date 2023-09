Zwei Männer sind in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Mitte festgenommen worden, weil sie in Verdacht stehen, einen Raub begangen zu haben. Wie die Polizei berichtete, gerieten gegen 23.20 Uhr eine Gruppe aus vier Personen mit zwei Männern in der Karl-Liebknecht-Straße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf sollen die beiden Männer die Gruppe attackiert und eine mobile Lautsprecherbox an sich genommen haben. Anschließend soll das Duo noch versucht haben, die mitgeführten Taschen des Quartetts an sich zu reißen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie.

Alarmierte Polizisten konnten die beiden Männer in der Nähe festnehmen. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei dem 38-Jährigen einen Wert von rund 1,6 Promille und bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund 2 Promille. Beide kamen für eine Blutentnahme sowie zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss die zuständige Polizeidirektion übergeben. Das Quartett, eine 15-Jährige sowie eine 17-Jährige sowie ihre beiden 28-jährigen Begleiter blieben unverletzt.