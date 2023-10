Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Mann in der Nacht zu Montag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 51-Jährige hatte kurz vor 1 Uhr seinen Wagen vor der Einfahrt einer Polizeidienststelle an der Pankstraße in Berlin-Mitte geparkt, sodass Einsatzfahrzeuge die Einfahrt nicht mehr benutzen konnten, teilte die Polizei mit.

Polizisten sprachen den stark alkoholisierten Kraftfahrer an und überprüften ihn. Während der Maßnahmen stieg der 51-Jährige aus seinem Auto aus, wobei er stark schwankte, urinierte gegen seinen Wagen und flüchtete plötzlich auf die Fahrbahn der Pankstraße. Dort war zeitgleich ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Badstraße unterwegs, der den Flüchtigen mit seinem Wagen erfasste.

Durch die Kollision erlitt der 51-Jährige Kopf- und Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Der Flüchtige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss alkoholischer Getränke verantworten.