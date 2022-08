Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), soll einem abgelehnten Bewerber im Bezirksamt privates Geld angeboten haben, um ihn von einer Klage gegen den Bezirk abzubringen. Wie der Tagesspiegel unter Berufung auf private Nachrichten des Bürgermeisters und Aussagen des Bewerbers berichtet, soll von Dassel dem Kandidaten gut 18.700 Euro angeboten haben, wenn er seine Konkurrentenklage zurückziehe.

In dem Fall geht es laut dem Bericht um die Besetzung der Stelle des Leiters des Steuerungsdienstes im Bezirksamt Mitte im Dezember des vergangenen Jahres. Die leitende Verwaltungsposition ist dem Bezirksbürgermeister und den Stadträten direkt unterstellt und berät sie bei finanziellen Fragen sowie bei der Budgetierung. Im Dezember 2021 besetzte eine vierköpfige Auswahlkommission, der auch von Dassel angehörte, den Posten mit einer Person, die im Wahlkampfteam des Grünen-Politikers war und im Parteivorstand in Mitte ist. Der unterlegene Bewerber reichte daraufhin Klage ein.

Erst Geld aus der Bezirkskasse, dann privat angeboten

Laut dem Bericht soll von Dassel dem Kandidaten erst Geld aus der Bezirkskasse, dann privat angeboten haben. In einer Nachricht von Dassels an den Bewerber, aus dem der Tagesspiegel zitiert, heißt es demnach, es solle keine „vom Bezirksamt initiierte außergerichtliche“ Einigung geben, da dies aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht gehe. Weiter soll von Dassel geschrieben haben: „Ich könnte mir aber eine privatrechtliche Einigung zwischen uns vorstellen, denn ich will das Verfahren endlich abschließen.“ Abschließend soll von Dassel gefragt haben, ob der unterlegene Bewerber zu dieser privatrechtlichen Vereinbarung bereit sei.

Laut dem Bericht soll der Kläger zwar das private Angebot angenommen haben, von Dassel jedoch habe nicht mehr reagiert und das Bezirksamt habe das Besetzungsverfahren neu gestartet. Von Dassels Wunschkandidat und der unterlegene Bewerber seien erneut zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Gegenüber dem Tagesspiegel bestätigte das Bezirksamt den Vorgang: „Es wurde sowohl eine öffentlich-rechtliche als eine privat-rechtliche außergerichtliche Einigung geprüft und verworfen.“