Im Hilton-Hotel in der Mohrenstraße in Berlin-Mitte sind am Donnerstagmorgen Chemikalien ausgetreten. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um Chlorgas, das im Kellergeschoss ausgetreten war. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, sind derzeit 59 Einsatzkräfte vor Ort.

Vorsorglich wurde durch die Einsatzkräfte ein Dekontaminationsplatz aufgebaut. Nach umfangreichen Messungen konnte jedoch kein Austritt von Chlorgas mehr festgestellt werden.

