Berlin-Mitte: Diebe brechen in Kassenhaus des Welt-Ballons ein – Festnahmen

Zwei Männer und eine Frau sind am Dienstagabend festgenommen worden, weil sie in den Kassenraum des Welt-Ballons in Berlin-Mitte eingebrochen sein sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die drei gegen 22.45 Uhr in das Kassenhaus der Touristenattraktion in der Zimmerstraße eingebrochen sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort nahmen sie die darin befindlichen Arbeitsgeräte mit und flüchteten in einem Auto in Richtung Wilhelmstraße.

Als sich Polizistinnen und Polizisten in einem Polizeiauto den Flüchtenden näherten, forderten sie die Fahrerin zum Anhalten auf. Die drei setzten ihre Flucht jedoch fort und überfuhren dabei mehrere rote Ampeln. An der Mauerstraße Ecke Krausenstraße hielt das Auto kurz an und ein 43-jähriger Beifahrer stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter. Wenige Meter entfernt nahm die Polizei nach eigenen Angaben den Mann fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie Einbruchswerkzeuge und beschlagnahmten diese.

In der Nähe konnte dann auch das Fluchtauto gestoppt und die 39-jährige Fahrerin sowie ihr 40-jähriger Mitfahrer festgenommen werden. Im Auto fand die Polizei weitere Einbruchswerkzeuge, sowie die gestohlenen Arbeitsgeräte, die sie sofort sicherstellten. Die drei Tatverdächtigen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in Polizeigewahrsam.